- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.
وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.
رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز!محمد السيّد الخليج 365 2021-08-15
بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.
وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:05 PM
بعد الأداء الباهت وتأخر حسم النتيجة أمام الطائي
بارك المدير الفتي لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لجماهير ناديه الفوز واأاداء الجيد بحسب تغريدته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وبهدف قاتل، جاء في الدقيقة الـ91، أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حضور نظيره الطائي (ضيف دوري المحترفين الجديد)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانتقدت جماهير الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الطريقة التي لعب بها المدرب والتي احتوت على مهاجمين هما موسى ماريغا وقوميز.
وعلّق الحارس العماني علي الحبسي والذي لعب للهلال من قبل في تصريحاتٍ فضائية عن التشكيلة التي ظهر بها الفريق، حيث قال إنه يتوقع تغييرات عدة في التشكيل قي الفترة المقبلة.
، رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رغم غضب "الهلاليين".. "جارديم" يبارك الفوز والأداء المتميز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.