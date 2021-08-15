أخبار السعودية.. بدء استقبال طلبات الابتعاث الخارجي.. وأجواء حارة وأمطار بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 م منها: التعليم تبدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية، وأجواء حارة جدًّا نهارًا وأمطار ببعض المناطق.

التعليم تبدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

بدأت وزارة التعليم، اليوم الأحد، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

الحصيني: أجواء حارة جدًّا نهارًا وأمطار ببعض المناطق

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا، اليوم الأحد، على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على دعم أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لشهر أغسطس الدفعة «45»

0.4 % ارتفاعًا في التضخم بالسعودية خلال يوليو الماضي

ارتفع التضخم بنسبة 4ر0% في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك مقابل 2ر6% في يونيو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

شرطة الرياض تطيح بمقيمَين حوّلا أموالًا للخارج بطرق غير مشروعة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمَين، قاما بجمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها للخارج بطرق غير مشروعة.

ضبط 187 مخالفًا لتعليمات العزل الصحي بعد إصابتهم بكورونا في الشرقية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط (187) شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في المنطقة الشرقية

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في المنطقة الشرقية بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 190 يومًا 2004 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تسلم 71 مبنى تعليميا للبنين والبنات بالرياض بتكلفة 735 مليون ريال

تسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 71 مبنى تعليميًا للبنين والبنات، خلال الفترة من 1/ 8/ 1441 هـ - 1/ 1/ 1443 هـ بعدد 1287 فصلاً، بطاقة استيعابية 38610 طلاب وطالبات.

جامعة القصيم توضح وضع الطلبة الذين لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا

قالت جامعة القصيم، اليوم الأحد، إنه يجب على الطلبة وجميع منسوبي الجامعة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل الحضور إلى الجامعة، مشيرة إلى أن الطالب غير المحصَّن أو الذي لم يستكمل جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يُمكن من الحضور.

أمانة الرياض توضح الخدمات الإلكترونية الأعلى طلبًا في يوليو

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن عدد الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة خلال شهر يوليو الماضي، والتي بلغت حوالي 52 ألف طلب.

4 خطوات للحصول على دعم الشهادات المهنية من صندوق هدف

حدَّد صندوق التنمية البشرية «هدف» نحو 4 خطوات للحصول على الدعم المالي للشهادات المهنية الاحترافية.

الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الأحوال المدنية في 6 مواقع بالمملكة

تواصل الوحدات المتنقّلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة، للجهات الحكومية والخاصة، والمحافظات والمراكز والقرى البعيدة.

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