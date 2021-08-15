إطلاق «تحدي مدن تك أونلاين» لتحفيز الطلاب على رسم مستقبلهم

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، برنامجها التثقيفي «تحدي مدن تك أونلاين» ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، لرفع وعي الطُلاّب والطالبات حول القطاع الصناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه، وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي، قصي العبدالكريم، أن برنامج «تحدي مدن تك أونلاين» يأتي ضمن مشروع شامل بمسمى «مدن تك» في إطار برامج «مدن» للمسؤولية الاجتماعية بجانب دورها التنموي في النهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة.

وبين أن مشروع «مدن تك» يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضياً تستهدف رفع وعي الطُلاّب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية، كون هذه التقنيات إحدى المُتغيرات الجذرية المُؤثرة في مستقبل الوظائف، والمُكونات الرئيسة لهياكل الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال العبدالكريم: التزاما بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تم إطلاق منصة «مدن تك أونلاين» بتقنية ثلاثية الأبعاد لجذب أكبر شريحة مُمكنة من الطُلاّب والطالبات في مرحلة التعليم العام من الفئة العُمرية بين 9 و14 عاماً، مشيراً إلى أن المُستهدف هو توفير محتوى تفاعلي ومسابقات تعليمية ولقاءات إفتراضية لجذب ما يقارب 150 مشاركاً أسبوعياً بواقع 1200 مشارك خلال فترة البرنامج، مع إعلان 9 في كل أسبوع حسب أعلى النقاط.

وأفاد أن منصة «مدن تك» أونلاين تتيح التعليم بالترفيه من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية لتحفيز الابتكار والمنافسة، وتعزيز مهارات البحث والتقصي وإقامة المشاريع من المنزل، فضلاً عن محتوى ومقاطع فيديو وصور مع أسئلة للمتسابقين، بالإضافة إلى واجهة مستخدم لتسجيل المشاركين، وتصميم تفاعلي بتقنية ثلاثية الأبعاد ( 3D ) لاستعراض المحتوى المُصمّم بطريقة إبداعية تشمل ماهية الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

وأضاف بأنه يوجد لقاءات لمجموعة مُميزة من الأطفال لنقل تجاربهم وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل (الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي).

وبين أن مشروع «مدن تك» بشكل عام يُعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المُبتكرة على مستوى المملكة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية المملكة 2030، كونه يستهدف الارتقاء بوعي أبنائنا وبناتنا الطُلاّب في هذه السن المُبكرة، وتعريفهم بمفاهيم الصناعة الحديثة، والمُقوّمات الاقتصادية، ومعاني التنمية المستدامة.

واستعرض العبد الكريم، أبرز المُخرجات التي يسعى إليها برنامج «تحدي مدن تك أونلاين» ومنها تطوير المعرفة حول «مدن» ومستقبل الصناعة، والإسهام في تعريف برنامج التحوّل الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وتعزيز مهارات استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار الإجازة الصيفية بصورة جيدة لدى الطُلاّب والطالبات.

وأفاد أن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى تستهدف عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسّع في تقديم الخدمات المُبتكرة على أسسٍ وثوابتٍ علمية مُتطورة بما يُعززّ من قدرات الاقتصاد الوطني ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتنمية المجتمع المحيط.

يذكر أن التسجيل في التحديات، يجب الدخول على رابط منصة تحدي مدن تك أونلاين واتباع الخطوات المذكورة في الموقع على أن تبدأ المراحل بعد استلام رمز التفعيل من خلال البريد الإلكتروني.

ويقع مركز «مدن تك» على بحيرة «مدن» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام حيث شهدت إطلاق النسخة الأولى من مشروع "مدن تك" عام 2019م بمشاركة 1200 طالب وطالبة من سن 6 - 14 عاماً من 20 مدرسة حكومية وأهلية.