اثنينية الحوار تناقش دور العمل الإنساني في تعزيز الحوار الحضاري

الرياض - محمد عبدالله - ناقش اثنينية الحوار التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء يوم الاثنين 8 محرم 1443هـ، الموافق 16 أغسطس 2021م، "السباق من أجل الإنسانية" ويستضيف اللقاء الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، كل من الأستاذة/ أماني الشعلان المتخصصة بمجال المسؤولية الاجتماعية بالشركات والأستاذة/ عائشة عبدالرؤوف ناس، المهتمة بالمجال الإنساني ومؤسس وقف معاً لتنمية المجتمع ، والأستاذ/ معاذ النجيفان، عضو مفوضية برامج رسل السلام في المملكة، ويحاورهم الأستاذ/ مسلم الرمالي، كاتب صحفي.

ويتناول اللقاء التعريف باليوم العالمي للعمل الإنساني وأهميته لدى الشعوب، ودور العمل الإنساني في تعزيز الحوار الحضاري بين المجتمعات، وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وجهود المملكة في العمل الانساني سواء على مستوى النازحين أو المنكوبين وخصوصًا جهودها في أزمة كرونا، واستعراض المبادرات الفردية الانسانية في العمل الإنساني، وكيفية مساهمة الجميع في العمل الإنساني، ودور الأعمال التطوعية في انجاح الأعمال الإنسانية و الخدمات التي تقدمها المملكة للمقيمين أثناء الجائحة ـ ودور الفرد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية.

يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة تفتح باباً لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتلاحم الوطني.

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