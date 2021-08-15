إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز عن تاريخ مكة عبر العصور

الرياض - محمد عبدالله - أثرى مركز تاريخ مكة المكرمة، التابع لدارة الملك عبدالعزيز رفوف المكتبة العربية، بإصدار جديد بعنوان «المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور: رصدًا ودراسةً وتحليلًا».

ويتكون الإصدار من خمس مجلدات كبيرة، تحتوي في مجملها على (2315) صفحة، استوعبت تشعبات الموضوع الذي سبق أن طرحه المركز من خلال ندوة علمية عقدت في المدة من 19 - 20 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 29 - 30 يناير 2016م بمكة المكرمة، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين من داخل المملكة وخارجها بهدف توثيق المصادر التاريخية لمكة المكرمة ونشر بحوث الندوة في كتاب ليكون مرجعاً للباحثين والمعنيين.

وشملت أجزاء الكتاب الخمسة (52) بحثًا علميًّا، تطرقت للمسألة من عدة محاور ركزت على نوعية المصدر الذي يستقي منه المؤرخ والدارس معلوماته من خلال الكتب الشرعية والسيرة النبوية والأسفار القديمة والمصادر المكية والجغرافيا والبلدانيات وكتب الرحلات والتراجم والمصادر الأدبية ومصادر التاريخ العام والدراسات الاستشراقية، والوثائق والمخطوطات، والرواية الشفوية، والآثار التي تشتمل على العمارة والنقوش الأثرية والفنون الصناعية والمسكوكات، كذلك الخرائط والصور التاريخية.

ومن المأمول أن يحقق الكتاب ببحوثه القيمة الأهداف المتمثلة في بيان أهمية مصادر تاريخ مكة المكرمة عبر العصور، ودراسة المصادر دراسة توثيقية وتحليلية، والتهيئة لإعداد قاعدة بيانات بمصادر تاريخ مكة المكرمة بأنواعها المختلفة، وتشجيع الدراسات والبحوث عن ذلك التاريخ المجيد.