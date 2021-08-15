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البحرين تدين محاولة الحوثي الإرهابية لاستهداف نجران بصاروخ باليستي

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الرياض - محمد عبدالله - أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران بالمملكة العربية ، في استهداف ممنهج ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة القانون الدولي الإنساني وكافة القيم الأخلاقية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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