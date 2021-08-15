حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على دعم أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لشهر أغسطس الدفعة «45»

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الاعتراض على مبالغ الدعم تكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط اضغط هنا.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن عن إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس «الدفعة 45» الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن الدعم تخطى حاجز الـ 100 مليار ريال، منذ إنشائه حتى الدفعة 45 «شهر أغسطس 2021م».

وأضاف البرنامج أن دفعة أغسطس الجاري كانت كالتالي: مبالغ الدعم للمستحقين بلغت 1.9 مليار ريال، وتعويضات الدفعات السابقة بلغت 25 مليون ريال، وعدد المستفيدين والتابعين وصل الى 10.5 ملايين شخص، ونسبة المستحقين الحاصلين على الدعم بلغت 77%.

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