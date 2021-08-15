تسلم 71 مبنى تعليميا للبنين والبنات بالرياض بتكلفة 735 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - تسلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 71 مبنى تعليميًا للبنين والبنات، خلال الفترة من 1/ 8/ 1441 هـ - 1/ 1/ 1443 هـ بعدد 1287 فصلاً، بطاقة استيعابية 38610 طلاب وطالبات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن المباني التعليمية للبنات بلغ عددها 46 مبنى تعليميا بإجمالي 791 فصلاً دراسيا، تتسع لـ 23730 طالبة، بينما بلغ إجمالي مباني البنين 25 مبنى بإجمالي 496 فصلاً دراسيا، وطاقة استيعابية تصل إلى 14880 طالبا، بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 735 مليون ريال، كما تم الاستغناء عن 70 مبنى مستأجرا، مشيرًا إلى أن إجمالي عقود الصيانة والنظافة وصيانة التكييف للمباني المدرسية بمنطقة الرياض تجاوز أكثر من 300 مليون ريال لمدة عام واحد.

وأَضاف أن الإدارة تسلّمت 264250 مادة خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتوزيعها على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة، وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكّد حرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض خاصة، من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته، حيث حصلت الرياض على أكثر من ربع مليون مادة، تمثلت في 40905 معقمات يد، و 40905 معقمات أسطح، و4225 جهاز قياس حرارة، وغيرها.

وشدّد الوهيبي على أن العمل جارٍ لتوزيع مواد الإجراءات الاحترازية على المدارس والمباني التعليمية، لعودة دراسية آمنة لمنسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة.