جامعة القصيم توضح وضع الطلبة الذين لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت جامعة القصيم، اليوم الأحد، إنه يجب على الطلبة وجميع منسوبي الجامعة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل الحضور إلى الجامعة، مشيرة إلى أن الطالب غير المحصَّن أو الذي لم يستكمل جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يُمكن من الحضور.

وأضافت جامعة القصيم في بيانها أن الطالبة أو الطالب الذي لم يستكمل جرعتي اللقاح في هذه الحالة يكون عليه معالجة وضعه الدراسي وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بالتأجيل أو الاعتذار، وإلا فسيكون في النظام الأكاديمي منقطعًا، ومن ثم يجب عليه طلب إعادة قيد على الفصل التالي وفق التقويم الأكاديمي.

وأوضحت الجامعة أنه على الطالب متابعة وتطبيق ما يصدر من جهة الاختصاص في الجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية، وأن يلتزم بمتابعة جدوله الدراسي من خلال صفحته الشخصية لمعرفة أوقات المحاضرات.

وتابعت الجامعة أن الطالب الذي يستكمل جرعتين من لقاح كورونا في وقت متأخر تطبق عليه الأنظمة واللوائح التي تخص الغياب والحرمان، ويتم احتساب المعدل الدراسي وتقييم المقررات الدراسية حسب ما هو مقرر في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.

وأشارت جامعة القصيم إلى أنه يجوز للكلية الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وفق ما هو مقرر من جهة الاختصاص في الجامعة، كما تحدد الكلية نسب الحضور في مقررات الجدول الدراسي وفق ما يصدر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

وكذلك يجب على الطالب غير المستجد الالتزام بموعد التسجيل المبكر وعمليات الحذف والإضافة الخاصة بكليته، والذي سيعلن من قبل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ابتداء من يوم الثلاثاء 9/1/1443هـ الموافق 17/8/2021م.

ولفتت جامعة القصيم إلى أنه سيتم تسجيل الطلبة المستجدين آليا من قبل عمادة القبول والتسجيل، كما يتم احتساب نسب الغياب والحركات الأكاديمية وغيرها من الضوابط والإجراءات الأكاديمية حسب ما هو مقرر في التقويم الأكاديمي ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.

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