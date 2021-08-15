شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 62 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من القطاعات المعنية؛ و 454 متطوعاً ومتطوعة خلال الأسبوع الماضي 9036 زيارة للأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، أسفرت عن تحرير ٦٢ مخالفة، ومعالجة ١١٠ بلاغات.

وأكّدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية الميدانية للجنة التنفيذية، والتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.