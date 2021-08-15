وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7350)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3329)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2486)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1951)، ومنطقة القصيم بـ(1883)، ومنطقة حائل بـ(1608)، ومنطقة الجوف بـ(1360)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(735)، ومنطقة تبوك بـ(468)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة عسير بـ(281)، ومنطقة جازان بـ(280)، ومنطقة نجران بـ(77).

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضبط 22 ألف مخالفة للاحترازات منها 3329 في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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