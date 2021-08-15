شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : إعطاء أكثر من 31 مليون جرعة لقاح بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة أن المتحور "دلتا" السائد عالميا يعتبر أشد التحورات إثارة للقلق وأن المملكة تجاوزت تحورات كورونا في مراحل سابقة بفضل الاحترازات .

وقال د. محمد العبدالعالي ان أكثر من 31785117 جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن لأفراد المجتمع.

وأكد متحدث الصحة أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين.