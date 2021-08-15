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انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من التجارة إلى الملكية الفكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من التجارة إلى الملكية الفكرية

بهدف تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية عن انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة استنادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/14/ 1439هـ الموافق 29 / 5/ 2018 م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها؛ ولتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من التجارة إلى الملكية الفكرية - متابعات الخليج 365

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.

وتدعو الهيئة كل من يرغب الاستفادة من الخدمات المتعلقة بإنفاذ العلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، واستكمال النماذج المخصصة، أو من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية (الرقم المباشر (920021421) – البريد الإلكتروني [email protected] – حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي [email protected]).

انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من التجارة إلى الملكية الفكرية - متابعات الخليج 365 انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من التجارة إلى الملكية الفكرية - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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