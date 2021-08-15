الأرصاد : 5 رادارات متنقلة تنضم إلى منظومة الرادارات بالمملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق (5) رادارات متنقلة جديدة تضاف الى رادارات الطقس الثابتة ليصبح أجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 راداراً.

وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

مشاريع برامج التحول الوطني

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.

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