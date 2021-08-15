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أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي

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شكرا لقرائتكم أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي

خلال استقباله مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي

متابعات الخليج 365 - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وخطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس ، وخطة التوسع في الطفولة المبكرة.

أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - متابعات الخليج 365

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي, حيث اطلع سموه على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين, منوهاً بجهود الإدارة واستعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد.
أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - متابعات الخليج 365 أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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