اخبار السعوديه

3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم 3 مناطق تسجل 315 إصابة جديدة والحالات النشطة 7063 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063

1356 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1041) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (523050) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7063) حالة من بينها (1356) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (538525) حالة، توفي منهم (8412) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (542) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة الرياض 168، مكة المكرمة 85، الشرقية 62، عسير 48، جازان 46، القصيم 40، المدينة المنورة 28، نجران 26، حائل 16، منطقة تبوك 9، الباحة 6، الحدود الشمالية 5، الجوف 3 حالات.

3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063 - متابعات الخليج 365


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا