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ينظم نادي الأحساء الأدبي بالشراكة مع رابطة موهبة مساء الاثنين الثامن من شهر محرم الجاري الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس ٢٠٢١م محاضرة يتحدث فيها، نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور نزيه العثماني عن "الاستثمار بالموهوبين بناء المستقبل".
وأكد النادي تفعيل تطبيق توكلنا وظهور حالة محصّن على التطبيق مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المطلوبة، حيث ستقام المحاضرة حضوريًا على مسرح النادي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
يذكر أن نادي الأحساء الأدبي سيبدأ العام الهجري الجديد ١٤٤٣هـ بباقة منوعة من الأنشطة والبرامج التي أعدت لتلبي تطلعات المجتمع الثقافي في محافظة الأحساء.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 03:50 PM
بالشراكة مع رابطة موهبة غدًا الساعة السابعة والنصف مساءً"أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية
ينظم نادي الأحساء الأدبي بالشراكة مع رابطة موهبة مساء الاثنين الثامن من شهر محرم الجاري الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس ٢٠٢١م محاضرة يتحدث فيها، نائب الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور نزيه العثماني عن "الاستثمار بالموهوبين بناء المستقبل".
وأكد النادي تفعيل تطبيق توكلنا وظهور حالة محصّن على التطبيق مع الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المطلوبة، حيث ستقام المحاضرة حضوريًا على مسرح النادي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.
يذكر أن نادي الأحساء الأدبي سيبدأ العام الهجري الجديد ١٤٤٣هـ بباقة منوعة من الأنشطة والبرامج التي أعدت لتلبي تطلعات المجتمع الثقافي في محافظة الأحساء.
، "أدبي الأحساء" ينظم محاضرة عن الاستثمار بالمواهب الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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