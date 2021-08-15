شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال التجهيزات لتوفير خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - خطة متكاملة لتسيير أسطول النقل المدرسي لتقديم خدمة نقل مدرسي مريحة وآمنة

- 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام مستفيدين من الخدمة

كثفت شركة تطوير لخدمات النقل – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1443 هـ، ورفعت مستوى التحضيرات والتجهيزات في جميع قطاعات الشركة لتقديم خدمة النقل المدرسي وفق أعلى معايير الجودة، وبما يحقق أعلى مستوى لضمان جودة العمليات التشغيلية والإشرافية والرقابية.

وكشفت الشركة عن خطة متكاملة لتسيير أسطول النقل المدرسي لتقديم خدمة نقل مدرسي مريحة وآمنة بالتعاون مع إدارات التعليم في المملكة، وتهدف الخطة لمواصلة تطوير وتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق المعايير العالية التي تتبعها الشركة وتهدف لتحقيق الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.

وقامت "تطوير النقل" بالعديد من الخطوات التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، وذلك لتزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد.

وتأتي هذه الجهود لتوسيع خدمات النقل المدرسي وتطوير أدائها بشكل متميز في كافة مناطق المملكة، خاصة وأن الشركة تطبق معايير عالية ذات كفاءة وفاعلية في توفير عوامل الأمن والسلامة والراحة للطلاب والطالبات، مما ضاعف وزاد حجم الطلب على هذه الخدمات من قبل أولياء الأمور ، حتى وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، يتم نقلهم عبر أسطول ضخم يضم أكثر من 30 ألف حافلة ومركبة، وينفّذ يومياً ما يفوق الـ 69 ألف رحلة، يغُطي بها 21 ألف مدرسة.

يضاف إلى ذلك الاستعداد لتوفير الخدمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، حيث سخرت الشركة إمكانياتها لتقديم الخدمة لنحو 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، عبر أكثر من 3200 حافلة ومركبة، تنفّذ يومياً 6400 رحلة مدرسية، وتخدم 2890 مدرسة من جميع مناطق المملكة.

وعملت الشركة بالتعاون مع المتعهدين على توفير السائقين المدربين على "القيادة الآمنة" وتعزيز آلية اختيارهم وفق شروط ومواصفات صارمة، حيث يجري تدريب أكثر من 25 ألف سائق حافلة، إضافة إلى تأمين مختلف المعدات والأنظمة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة النقل المدرسي على الوجه الأكمل طوال العام الدراسي.

وضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443 هـ، تواصل الشركة جهودها لتحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، ويتم الإشراف ميدانياً على أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها في الكراجات التابعة للمتعهدين وفحص الأسطول للتأكد من الجاهزية قبل بداية العام الدراسي، وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من الأمن والسلامة وجودة الخدمة والهوية المدرسية للحافلات، حيث تتضمن عناصر الفحص 4 أقسام وبعدد 35 عنصر يتم التحقق منها أثناء عملية الفحص مثل الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وعلامة ( قف ) بالجانب الأيسر من الحافلة وصيانة المتعطل منها قبل بداية العام الدراسي، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الأخرى.

وتقوم الشركة ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، حيث جرى في هذا الصدد تدريب أكثر من 207 موظفين ميدانيين على ضبط مستويات الأمن والسلامة في الخدمة، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط ومعايير الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين، علمًا بأن نسبة المحصنين من المشرفين والمراقبين والإداريين التابعين للشركة وصلت إلى 100 %.

كما أكملت الشركة وبنسبة 100% استحداث نظام خاص لرصد الحوادث أثناء عملية تنفيذ الخدمة والرفع بجميع البيانات والمستندات الخاصة بها بشكل فوري، إلى جانب استحداث نظام خاص باستبعاد السائقين أو الحافلات المخالفة للمتطلبات الخاصة بتنفيذ الخدمة التي يتم رصدها ميدانيًّا من قبل مراقبي الشركة، كما استحدثت نظام خاص للاجتماعات الدورية من قبل موظفي الشركة والمتعهدين لمناقشة أبرز الملاحظات المرصودة ميدانيا على المتعهدين وإيجاد المعالجات العاجلة خلال أوقات زمنية محددة.

وتكشف استعدادات الشركة للعام الدراسي الجديد عن ارتفاع كبير في مؤشرات أداء المتعهدين وجاهزية فرق المتابعة والتشغيل، حيث اكتملت عمليات تحديث التقرير التشغيلي وتحديث دليل فحص الحافلات والمركبات وتقرير آلية العمل الميداني بينما تمت الاختبارات التشغيلية اللازمة لبرنامج المراقب الجديد ليتماشى مع التطور التقني الذي شهده أسطول النقل المدرسي، وينطبق الحال أيضاً على عمليات الفحص للحافلات وفحص الكراجات استعداداً لإطلاق أسطول النقل المدرسي بكامل الجاهزية.

وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد كثفت الشركة وبالتعاون مع جميع إدارات التعليم الأنشطة والحملات والفعاليات التوعوية حول أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والاستفادة من خدمة النقل المدرسي، حيث تنظم الشركة جولات ميدانية للحافلات للتعريف بالخدمة من خلال التواجد في المجمعات التجارية وأماكن التجمعات وكذلك إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة والعمل على مساعدة أولياء الأمور على التسجيل من خلال نظام نور الوزاري، كما رفعت الشركة الطاقة الاستيعابية لمركز رعاية العملاء (8001231000) للتجاوب مع مختلف الاستفسارات والملاحظات، إضافة إلى إطلاق حملة تسويقية عبر المحطات الإذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالخدمة وحث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي.