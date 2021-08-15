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شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يستعرض المشاريع التنموية الثلاثاء القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
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أمير الشرقية يستعرض المشاريع التنموية الثلاثاء القادم
في اجتماع مجلس المنطقة للعام المالي 1442-1443هـ
متابعات الخليج 365 - الشرقية
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442 -1443هـ) يوم الثلاثاء 09/01/1443هـ الموافق 17/08/2021م عبر الاتصال المرئي.
أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة الشرقية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض حالة المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية للعام المالي (1442-1443هـ) ونسب إنجازها.
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