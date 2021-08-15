خالد الفيصل يستعرض أنشطة الجمعية السعودية لعلوم العمران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس محمد المخرج، يرافقه أعضاء المجلس.

أهم أهداف الجمعية

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء لشرح عن أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني في المملكة، من خلال إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها، إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية بما يتمشى مع احتياجات المجتمع، تشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في مجالات العمران في القطاعات التعليمة والحكومية والخاصة، تبادل الإنتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في المؤسسة والهيئات العمرانية المختلفة.

أبرز أنشطة الجمعية

كما استعرض سموّه خلال اللقاء أنشطة الجمعية ومن أبرزها إجراء البحوث العلمية في مجال اهتمامها ونشر نتائج البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية، وعقد المؤتمرات والندوات لبحث القضايا المتصلة بالعمران، وتقديم الحلقات الدراسية والدورات المكثفة، وتنظيم المسابقات العلمية والثقافية، وتنظيم سلسلة من المحاضرات في مجال العمران، والقيام بالرحلات العلمية للأماكن والمواقع ذات القيمة العمرانية التاريخية والحضارية.



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