الحصيني: أجواء حارة جدًّا نهارًا وأمطار ببعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - تَوقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات»، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا، اليوم الأحد، على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع - بإذن الله -اليوم الأحد 1443/1/7هـ أجواء حارة جداً نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.

وأشار إلى رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية إلا يصرفها الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، ويشمل الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.