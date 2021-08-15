الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي تكاليف متابعة الحمل والولادة

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف متابعة الحمل والولادة. مشيرًا إلى الحد الأقصى لوثيقة التأمين.

وأضاف الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تكاليف متابعة الحمل والولادة تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة بحد أقصى 15 ألف ريال.

الحالات النفسية

وكان مجلس الضمان الصحي أوضح أن وثيقة التأمين تغطي الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 15 ألف ريال، وتشمل خمسة آلاف ريال للحالات غير الحادة لأربع جلسات علاجية.

الحالات الطارئة

وأكد الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي أنه يجب على مقدم الخدمة تقديم الخدمة فورًا للحالات الطارئة دون الحاجة إلى الرجوع إلى شركة التأمين.

وأضاف الضمان الصحي أنه يجب إبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، مشيرًا إلى أن الحالة الطارئة هي التي تستدعي التدخل الفوري العاجل.

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