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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة .. الثلاثاء

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الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1442 -1443هـ) يوم الثلاثاء 09/01/1443هـ الموافق 17/08/2021م عبر الاتصال المرئي.

أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة الشرقية المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض حالة المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية للعام المالي (1442-1443هـ) ونسب إنجازها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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