تجمع اقتصادي يجمع رجال الأعمال بـ بنك التصدير والاستيراد السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستضيف اتحاد الغرف السعودية بمقره بالرياض الثلاثاء المقبل 17- أغسطس الجاري بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لقاء مفتوح مع أصحاب الأعمال وذلك للتعريف بالبنك وبمنتجاته التمويلية والائتمانية، بحضور المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وعجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية.

عدد من المحاور

ومن المنتظر أن يبحث اللقاء عدداً من المحاور المهمة أبرزها دور بنك التصدير والخدمات التي يقدمها للمصدرين السعوديين, وتدشين “جولة تمويل المصدرين” وذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهم رئيس في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي أسس في 1441 هـ الموافق 2020 م بهدف تعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين الائتمان بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة في المنتجات السعودية. وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.



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