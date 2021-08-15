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شارك أكثر من 260 متطوعًا ومتطوعة من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين من مركز لقاحات كورونا بالجامعة.
وأشار المشرف على وحدة العمل التطوعي الدكتور معتاد الحربي، إلى أن المتطوعين والمتطوعات من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يعملون على مساندة الفِرَق الصحية خارج مركز اللقاح؛ من خلال استقبال المستفيدين، وتنظيم الدخول والخروج، وتوجيههم عبر المسارات المحددة وعيادات التطعيم المخصصة، ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.
وأبان الحربي أن أعداد المشاركين في العمل التطوعي في ازدياد، وهذه المشاركات تسهم في تنمية مهارات المتطوعين وإكسابهم خبرات مميزة واحتساب ساعات تطوعية لهم.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:53 PM
"الحربي": يعملون على مساندة الفِرَق الصحية خارج المركز من خلال استقبال المراجعين260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا
شارك أكثر من 260 متطوعًا ومتطوعة من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين من مركز لقاحات كورونا بالجامعة.
وأشار المشرف على وحدة العمل التطوعي الدكتور معتاد الحربي، إلى أن المتطوعين والمتطوعات من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يعملون على مساندة الفِرَق الصحية خارج مركز اللقاح؛ من خلال استقبال المستفيدين، وتنظيم الدخول والخروج، وتوجيههم عبر المسارات المحددة وعيادات التطعيم المخصصة، ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.
وأبان الحربي أن أعداد المشاركين في العمل التطوعي في ازدياد، وهذه المشاركات تسهم في تنمية مهارات المتطوعين وإكسابهم خبرات مميزة واحتساب ساعات تطوعية لهم.
، 260 متطوعًا من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين بمركز لقاحات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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