محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان سيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:50 PM مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد حالة تشمل محافظات عدة.. أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً حالة تشمل محافظات عدة.. أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان سيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. الكلمات المفتاحية

، حالة تشمل محافظات عدة.. أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً ،

المصدر : الخليج 365

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