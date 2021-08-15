- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، بجهود المملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والدعم السخي الذي قدّمته لإغاثة المتضررين من سيول مدينة تريم؛ لافتًا إلى الدور الكبير للسعوديين في دعم أشقائهم في اليمن في كل المجالات.
وأضاف الإيراني في تغريدات متتابعة على تويتر، أنه زار برفقة وكيل محافظة حضرموت الوادي والصحراء عصام الكثيري، المناطق المتضررة من سيول الأمطار بمدينة تريم مايو الماضي، ووقف على حجم الأضرار التي خلفتها، واطلع عن قرب على المنازل المدمرة، واستمع من المسؤولين على ما يجري من عمل لإعادة بناء ما دمرته السيول بتمويل حكومي.
وأعرب عن تقديره لجهود السلطة المحلية ووقوفها إلى جانب المتضررين وتوفير المأوى بعد خسارتهم الكبيرة وإعادة إعمار المنازل على نفقة الدولة، منوهًا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للمنازل المتضررة بتريم، وتوجيهاته باعتماد 2 مليار ريال لمعالجة الأضرار وإعمار ما دمرته السيول.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:58 PM
ثمّن تحركات السلطات المحلية لتوفير المأوى وإعادة إعمار المنازل ومعالجة الأضرار"الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن
أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، بجهود المملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والدعم السخي الذي قدّمته لإغاثة المتضررين من سيول مدينة تريم؛ لافتًا إلى الدور الكبير للسعوديين في دعم أشقائهم في اليمن في كل المجالات.
وأضاف الإيراني في تغريدات متتابعة على تويتر، أنه زار برفقة وكيل محافظة حضرموت الوادي والصحراء عصام الكثيري، المناطق المتضررة من سيول الأمطار بمدينة تريم مايو الماضي، ووقف على حجم الأضرار التي خلفتها، واطلع عن قرب على المنازل المدمرة، واستمع من المسؤولين على ما يجري من عمل لإعادة بناء ما دمرته السيول بتمويل حكومي.
وأعرب عن تقديره لجهود السلطة المحلية ووقوفها إلى جانب المتضررين وتوفير المأوى بعد خسارتهم الكبيرة وإعادة إعمار المنازل على نفقة الدولة، منوهًا بزيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للمنازل المتضررة بتريم، وتوجيهاته باعتماد 2 مليار ريال لمعالجة الأضرار وإعمار ما دمرته السيول.
، "الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الإرياني" يشيد بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن متضرري سيول "تريم" باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.