محمد بن مسعود - الدمام - 83 حالة نُقلت لمستشفى أجياد ومستوصفات.. و4 مراكز تعمل 24 ساعة باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 205 بلاغات إسعافية في شهر يوليو الماضي. وكانت أغلب الحالات التي تمّ إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية، مثل: الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية البسيطة. وتمّ اسعاف 122 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام، بينما نُقلت 83 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف. يُذكر أن 4 مركز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:48 PM 83 حالة نُقلت لمستشفى أجياد ومستوصفات.. و4 مراكز تعمل 24 ساعة أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً باشرت الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 205 بلاغات إسعافية في شهر يوليو الماضي. وكانت أغلب الحالات التي تمّ إسعافها أمراضاً مزمنة وحالات تنفسية، مثل: الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية البسيطة. وتمّ اسعاف 122 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام، بينما نُقلت 83 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف. يُذكر أن 4 مركز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية. الكلمات المفتاحية ، أغلبها مزمنة وتنفسية.. 205 بلاغات إسعافية بالمسجد الحرام في 30 يوماً ،

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