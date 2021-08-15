، كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نصحت هيئة الغذاء والدواء بتحميل تطبيق "طمني" الإلكتروني؛ للتعرُّف على أسعار الأدوية وتفاصيلها.
ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها بتويتر توضح مزايا التطبيق الذي يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى الهيئة، والبدائل الدوائية لها، وأماكن توافرها في المملكة.
ومن مميزات التطبيق، أنه يمكّن مستخدمه من التعرُّف على القيم الغذائية الخاصة بالمنتج، ومعرفة مسبّبات الحساسية في الأغذية والأدوية، والتوصية بمنتجات صحية بديلة، وتوفير المعلومات عن المنتجات عند الاستعلام عنها بمسح شريط الباركود، والتحقّق من إدراج المنتج بالهيئة والمنتجات الحلال.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:37 PM
يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى هيئة الدواء وبدائلها وأماكن توافرهاكيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب
نصحت هيئة الغذاء والدواء بتحميل تطبيق "طمني" الإلكتروني؛ للتعرُّف على أسعار الأدوية وتفاصيلها.
ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها بتويتر توضح مزايا التطبيق الذي يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى الهيئة، والبدائل الدوائية لها، وأماكن توافرها في المملكة.
ومن مميزات التطبيق، أنه يمكّن مستخدمه من التعرُّف على القيم الغذائية الخاصة بالمنتج، ومعرفة مسبّبات الحساسية في الأغذية والأدوية، والتوصية بمنتجات صحية بديلة، وتوفير المعلومات عن المنتجات عند الاستعلام عنها بمسح شريط الباركود، والتحقّق من إدراج المنتج بالهيئة والمنتجات الحلال.
، كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.