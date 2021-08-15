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كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

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محمد بن مسعود - الدمام - يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى هيئة الدواء وبدائلها وأماكن توافرها

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتحميل تطبيق "طمني" الإلكتروني؛ للتعرُّف على أسعار الأدوية وتفاصيلها.

ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها بتويتر توضح مزايا التطبيق الذي يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى الهيئة، والبدائل الدوائية لها، وأماكن توافرها في المملكة.

ومن مميزات التطبيق، أنه يمكّن مستخدمه من التعرُّف على القيم الغذائية الخاصة بالمنتج، ومعرفة مسبّبات الحساسية في الأغذية والأدوية، والتوصية بمنتجات صحية بديلة، وتوفير المعلومات عن المنتجات عند الاستعلام عنها بمسح شريط الباركود، والتحقّق من إدراج المنتج بالهيئة والمنتجات الحلال.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 12:37 PM

يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى هيئة الدواء وبدائلها وأماكن توافرها

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

نصحت هيئة الغذاء والدواء بتحميل تطبيق "طمني" الإلكتروني؛ للتعرُّف على أسعار الأدوية وتفاصيلها.

ونشرت الهيئة تغريدة على حسابها بتويتر توضح مزايا التطبيق الذي يقوم باستخراج معلومات المنتجات المدرجة لدى الهيئة، والبدائل الدوائية لها، وأماكن توافرها في المملكة.

ومن مميزات التطبيق، أنه يمكّن مستخدمه من التعرُّف على القيم الغذائية الخاصة بالمنتج، ومعرفة مسبّبات الحساسية في الأغذية والأدوية، والتوصية بمنتجات صحية بديلة، وتوفير المعلومات عن المنتجات عند الاستعلام عنها بمسح شريط الباركود، والتحقّق من إدراج المنتج بالهيئة والمنتجات الحلال.

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، كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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