الهيئة الملكية بالجبيل تختتم برنامج الرخصة الدولية للعمل التطوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية برنامج “الرخصة الدولية للعمل التطوعي” الذي أقيم بالتعاون مع جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية على مدى 3 أيام بالنادي البحري بمدينة الجبيل، بحضور 33 مستفيداً من المهتمين بالعمل التطوعي.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خلف الشمري أن البرنامج يسعى إلى إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة التي تسهم في تطوير ورفع قدراتهم وأدائهم التطوعي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية في تنظيم الجهود والأعمال التطوعية وزيادة فرصها بمدينة الجبيل الصناعية.

أهداف الرخصة

وبين أن الرخصة تهدف إلى تطوير المهارات الحياتية والتقنيّة للمتطوعين كقيمة اجتماعية مضافة وعامل محفّز للعملية التطوعية، إلى جانب تمكين المتطوعين في المنظمات من التوظيف الفعال للكوادر المتطوعة والعاملين بها من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة ورفع جودة مخرجاتها واستدامة تأثيرها.

وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة في العمل التطوعي الاجتماعي في نواحي السلامة والتطوير الذاتي ومهارات العمل الجماعي، إضافة إلى تدريبات عملية.



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