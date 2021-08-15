أمانة الحدود الشمالية ترصد 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع ما يقارب 400 زيارة رقابية وتفتيشية على المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، والمشاغل، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، أصدرت خلالها 20 مخالفة، واغلاق منشأة واحدة.

تفعيل مبادرة ممتثل

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة “كورونا” وأنظمة البلدية الأخرى، وتفعيل مبادرة “ممتثل”، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.



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