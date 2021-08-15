الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، استقرارًا عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 214.49 ريال، أي ما يعادل 57.20 دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 196.61 ريال “52.43” دولار.

الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 سعر 187.68ريال، أي ما يعادل 50.05 دولار، بينما عيار 18 سجل سعر 160.86 ريال “42.90” دولار.



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