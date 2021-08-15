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رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 11:40 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءً

رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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