- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 11:40 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 8 مساءًرياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.