شرطة مكة تُطيح بـ 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها؛ حيث قدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (530,000) ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.