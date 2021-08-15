تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية على مكة المكرمة والباحة وعسير

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (مكة المكرمة وعسير والباحة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (المجاردة- النماص - بلقرن -بارق - تنومة - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة الباحة، تضمنت أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً وتشمل (الباحة - العقيق- القرى- المخواة- المندق- بلجرشي-- الحجرة- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة).

وأصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة مكة المكرمة تضمن أمطارًا رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساء، وتشمل (ميسان- العرضيات- الطائف- أضم).