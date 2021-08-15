توزيع 46 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الرياض ريت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع 46 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2021م .

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء، بتاريخ 16 /01 /1443هـ الموافق 24 /08 /2021م (نهاية يوم التداول يوم الأحد بتاريخ 14 /01 /1443هـ الموافق 22 /08 /2021م).

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 1.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11323.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

مؤشر سوق الأسهم الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وعطاء، وكهرباء السعودية، والسعودي الألماني الصحية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت الجنوب، وسيسكو، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 4.60%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، واليمامة للحديد، والإنماء، وسابتكو، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والراجحي، والتموين، وتنمية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 195.79 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.28 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 1113 صفقة.



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