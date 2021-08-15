اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه نجران.

وندد التحالف باستمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



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