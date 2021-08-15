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زال أثر ضريبة القيمة المضافة.. ماذا يقول "ترمومتر التضخم بالمملكة"؟

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محمد بن مسعود - الدمام - أسعار النقل ثالث الأقسام وزناً بالمؤشر بنسبة 7.8% ثم الأغذية والمشروبات

ارتفع معدل التضخم في ، خلال يوليو الماضي، 0.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

والتضخم في شهر يوليو يقل عن الشهر السابق (شهر يونيو) البالغ 6.2 في المائة، ويعود ذلك إلى زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة.

ووفق "الاقتصادية"، فإن ارتفاع التضخم الشهر الماضي، بشكل رئيس، بفعل أسعار النقل، ثالث الأقسام وزناً في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.

ونشرت #الهيئة_العامة_للإحصاء، صباح اليوم، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو لعام 2021م.

والتفاصيل هنا: https://www.stats.gov.sa/ar/6789

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:58 AM

أسعار النقل ثالث الأقسام وزناً بالمؤشر بنسبة 7.8% ثم الأغذية والمشروبات

زال أثر ضريبة القيمة المضافة.. ماذا يقول "ترمومتر التضخم بالمملكة"؟
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال يوليو الماضي، 0.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

والتضخم في شهر يوليو يقل عن الشهر السابق (شهر يونيو) البالغ 6.2 في المائة، ويعود ذلك إلى زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة.

ووفق "الاقتصادية"، فإن ارتفاع التضخم الشهر الماضي، بشكل رئيس، بفعل أسعار النقل، ثالث الأقسام وزناً في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.

ونشرت #الهيئة_العامة_للإحصاء، صباح اليوم، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو لعام 2021م.

والتفاصيل هنا: https://www.stats.gov.sa/ar/6789

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، زال أثر ضريبة القيمة المضافة.. ماذا يقول "ترمومتر التضخم بالمملكة"؟ ،
المصدر : الخليج 365

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