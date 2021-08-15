محمد بن مسعود - الدمام - "التحالف" أكّد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران. وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:39 AM "التحالف" أكّد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران. وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. الكلمات المفتاحية ، الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران ،

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