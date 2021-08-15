، طفح الكيل.. "الحريري" يدعو الرئيس اللبناني للاستقالة: "انفجار عكار" مجزرة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف قيادات البلاد باللامبالاة ودعاهم إلى الرحيل.. 22 قتيلاً على الأقل في الحادث

على خلفية انفجار صهريج وقود بعكار- شمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري -بشدة- قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهماً إياهم باللامبالاة وداعياً إلى رحيلهم.

وكتب "الحريري"؛ عبر "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، وأضاف: "ما حصل في الجريمتَيْن، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءاً برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن 20 فرداً على الأقل قُتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار- شمالي لبنان، الليلة الماضية، وذلك قبل أن يعلن وزير الصحة اللبناني ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عكار إلى 22 قتيلاً و79 جريحاً.