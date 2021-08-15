محمد بن مسعود - الدمام - 493 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 431 ألفاً و225 شخصاً سجّلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و192 ألفاً و576 شخصاً. وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفاً و225 شخصاً. وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و376 ألفاً و15 حالة. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:06 AM 493 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 431 ألفاً و225 شخصاً الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة سجّلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و192 ألفاً و576 شخصاً. وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفاً و225 شخصاً. وأفادت بأن 37927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و376 ألفاً و15 حالة. الكلمات المفتاحية ، الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر الهند وكورونا و32 مليون إصابة.. منهم 36 ألفاً آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.