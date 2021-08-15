، لبنان.. ارتفاع ضحايا انفجار صهريج وقود بعكار إلى 20 شخصًا على الأقل ،

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 20 فردًا على الأقل قُتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.
وطِبقًا لحساب الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر"، فإن سبعة أصيبوا ونُقِلوا إلى مستشفى محلي، وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم، وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.
وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر: إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"؛ في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيًا المسؤولين اللبنانيين -بمن فيهم الرئيس- إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.
وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر: "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".
لبنان.. ارتفاع ضحايا انفجار صهريج وقود بعكار إلى 20 شخصًا على الأقلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 20 فردًا على الأقل قُتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.
وطِبقًا لحساب الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر"، فإن سبعة أصيبوا ونُقِلوا إلى مستشفى محلي، وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم، وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.
وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر: إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"؛ في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيًا المسؤولين اللبنانيين -بمن فيهم الرئيس- إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.
وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر: "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:28 AM
"الحريري": مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن 20 فردًا على الأقل قُتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.
وطِبقًا لحساب الصليب الأحمر اللبناني على "تويتر"، فإن سبعة أصيبوا ونُقِلوا إلى مستشفى محلي، وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم، وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.
وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر: إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"؛ في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيًا المسؤولين اللبنانيين -بمن فيهم الرئيس- إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.
وقال جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، في تغريدة على تويتر: "قلوبنا في هذه الليلة مع أهالي (منطقة) التليل وعكار".
، لبنان.. ارتفاع ضحايا انفجار صهريج وقود بعكار إلى 20 شخصًا على الأقل ،
المصدر : الخليج 365
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