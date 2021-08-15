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سجّلت كوريا الجنوبية 1817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 223928، فيما بلغ مجموع الوفيات 2156.
مصر
سجّلت مصر 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285257 من ضمنهم 233881 حالة تمّ شفاؤها، و16615 حالة وفاة.
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-15
سجّلت كوريا الجنوبية 1817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 223928، فيما بلغ مجموع الوفيات 2156.
مصر
سجّلت مصر 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285257 من ضمنهم 233881 حالة تمّ شفاؤها، و16615 حالة وفاة.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:24 AM
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت كوريا الجنوبية 1817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 223928، فيما بلغ مجموع الوفيات 2156.
مصر
سجّلت مصر 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285257 من ضمنهم 233881 حالة تمّ شفاؤها، و16615 حالة وفاة.
، كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصر ،
المصدر : الخليج 365
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