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وصلت حصيلة زلزال هايتي إلى 304 قتلى على الأقل، بعد ما بلغت في وقت سابق 227 قتيلًا.
وقال مدير الحماية المدنية في هايتي جيري شاندلر في إحاطة إعلامية: "أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي".
يُذكر أن الزلزال الذي ضرب الجزء الجنوبي الغربي من هايتي صباح يوم أمس، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي إلى 304وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-15
وصلت حصيلة زلزال هايتي إلى 304 قتلى على الأقل، بعد ما بلغت في وقت سابق 227 قتيلًا.
وقال مدير الحماية المدنية في هايتي جيري شاندلر في إحاطة إعلامية: "أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي".
يُذكر أن الزلزال الذي ضرب الجزء الجنوبي الغربي من هايتي صباح يوم أمس، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:22 AM
بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر
وصلت حصيلة زلزال هايتي إلى 304 قتلى على الأقل، بعد ما بلغت في وقت سابق 227 قتيلًا.
وقال مدير الحماية المدنية في هايتي جيري شاندلر في إحاطة إعلامية: "أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي".
يُذكر أن الزلزال الذي ضرب الجزء الجنوبي الغربي من هايتي صباح يوم أمس، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.
، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي إلى 304 ،
المصدر : الخليج 365
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