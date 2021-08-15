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المملكة السعودية تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج منذ 6 اشهر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج منذ 6 اشهر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

استقبلت السلطات السعودية مساء يوم السبت أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي جائحة فيروس .

 

وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

 

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

 

وكانت السعودية قد علقت في مارس 2020 أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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