محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة أعلنت عبر تويتر إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر. وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:45 AM الإدارة أعلنت عبر تويتر إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر. وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. الكلمات المفتاحية ، عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض ،

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