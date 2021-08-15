، "الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا ،

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تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وقال عبر "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.
وتابع: رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:38 AM
تَوقع أمطارًا على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان"الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدًّا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وقال عبر "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان واليمن.
وتابع: رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية؛ إلا أن يصرفها الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، عدا مناطق شمال المملكة؛ في حين يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة؛ فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
، "الحصيني" عن أجواء الأحد: حارة جدًّا نهارًا والاعتدال فجرًا ،
المصدر : الخليج 365
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