، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.