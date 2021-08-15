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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاءٍ من الوسطى؛ يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة يمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 08:20 AM
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة والوسطى والسواحل"الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وأمطار رعدية بالمرتفعات وطقس شديد الحرارة في الشرقية
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاءٍ من الوسطى؛ يشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة يمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد حتى شمال البحر الأحمر، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": غيوم على معظم المناطق وأمطار رعدية بالمرتفعات وطقس شديد الحرارة في الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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