، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي إلى 304 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر

وصلت حصيلة زلزال هايتي إلى 304 قتلى على الأقل، بعد ما بلغت في وقت سابق 227 قتيلًا.

وقال مدير الحماية المدنية في هايتي جيري شاندلر في إحاطة إعلامية: "أحصينا مقتل 160 شخصًا في الجنوب، و42 في منطقة نيب، و100 في منطقة غراند آنس، وشخصين في الشمال الغربي".

يُذكر أن الزلزال الذي ضرب الجزء الجنوبي الغربي من هايتي صباح يوم أمس، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.